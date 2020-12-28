نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة حال مغادرة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق نادي الزمالك، مصير مفاوضات التجديد لنجم الفريق الدولي التونسي فرجاني ساسي ، وذلك بعد دخول فريق الدحيل القطري في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

وكيل أعمال ساسي كان قد صرح أمس الأحد بأن هناك بالفعل محادثات مع مسؤولو نادي الدحيل القطري من أجل ضم اللاعب في شهر يناير القادم ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بشهر فبراير القادم.

وذكرت صحيفة (GnetNews) التونسية أن فرجاني لا يرغب في الرحيل عن الزمالك، ولكن مشكلة عدم حصوله على جزء من راتبه ومكافآته يصعب من تجديد اللاعب لعقده مع النادي الأبيض.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هناك ناديين يتنافسان على التعاقد مع ساسي للحصول على خدماته بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة أحدهما إماراتي والآخر هو الدحيل القطري الساعي لانتداب اللاعب لتعزيز قوته في مونديال الأندية المقبل.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وتسعى اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض تجديد عقد اللاعب وحسم مصيره في أسرع وقت.