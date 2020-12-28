نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن فشل إتمام صفقة سيرينو للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت مصدر داخل الأهلي، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الفريق الجنوب أفريقي رغم إعلان صن داونز فشل إتمام الصفقة.

وأضاف، أن صن داونز طلب في الساعات الأخيرة الحصول على 3 مليون و500 ألف دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب الأوروجويانى للأهلي.

وقال المصدر، أن الأهلي سيقدم عرضا جديدا خلال الساعات القادمة لصن داونز بعد أن طالب اللاعب مسئولي المارد الأحمر بعدم التخلي عن ضمه، بالإضافة إلى أنه تنازل عن 650 ألف دولار من مستحقاته لفريقه بسبب رغبته في الانضمام للقلعة الحمراء.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.