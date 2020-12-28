نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بيلا وكفر الشيخ وخسارة الرجاء وتعادل أبو قير بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مباريات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني اليوم الإثنين، حيث شهدت تلك الجولة، فوز حرس الحدود على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين سجلهما غريب ياسين وأحمد حسني.

وفاز كفر الشيخ علي فاركو بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم كفر الشيخ أحمد إبراهيم من ركلة جزاء وتعادل على بهيج لفاركو، وفي الشوط الثاني أضاف احمد كفته الهدف الثاني والفوز لكفر الشيخ.

وتعادل بلدية المحلة مع الأوليمبي بهدف لمثله، حيث تقدم الأوليمبي بهدف سيد جاد وتعادل أحمد هريسه للبلدية قبل ختام الشوط الأول.



وتعادل الحمام مع المنصورة بهدف لمثله تقدم المنصورة بهدف دون رد في الشوط الأول عن طريق محروس بومبه وتعادل عبد الرحمن عبد النبي للحمام في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.



فاز فريق بيلا على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق السيد محمد، بالشوط الأول، وسيد مصطفى وجميل ابراهيم كمونه بالشوط الثاني.



وخسر الرجاء على ملعبه من دكرنس بهدف سجله إبراهيم سليمان في الشوط الأول.



وتعادل فريق بنى عبيد مع دمنهور بهدف لمثله في لقاء شهد تقدم دمنهور عبر أحمد العوضي، وتعادل بني عبيد عن طريق عادل جمال.

وتعادل أبو قير مع فريق كفر الزيات بدون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة. ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 14 نقطة

2- الأوليمبى 12 نقطة

3- حرس الحدود 11 نقطة

4- مالية كفر الزيات 10 نقاط

5- بلدية المحلة 10 نقاط

6- دكرنس 9 نقاط

7- سبورتنج 8 نقاط

8- المنصورة 8 نقاط

9-- كفر الشيخ 7 نقاط

10- الجزيرة 6 نقاط

11- دمنهور 6 نقاط

12- فاركو 5 نقاط

13- بنى عبيد 5 نقاط

14- بيلا 5 نقاط

15- الرجاء 3 نقاط

16- الحمام 3 نقاط

