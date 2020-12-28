نادي زد يحقق تعادل مثير مع الترسانة بالقسم الثاني (صور)

بدأ فريق الترسانة المباراة بالتشكيل مكون من : أحمد حسين، أحمد العش ، شيكا، علي العدوي، أحمد إبراهيم، نانا، رضا صلاح، بيبو، وليد فوزي، أحمد توتي، عمر طارق .



وجلس على مقاعد البدلاء : عادل أحمد، أحمد عماد، هشام رجب، إبراهيم منصور، بركات حجاج، تريكة، لالا، إيهاب فؤاد .

ودخل فريق زد المباراة بتشكيل ضم : وليد توفيق، إسلام رمضان، إسلام عبدالغني، شريف أشرف، كريم بدير، حسني زكي، أحمد عادل، عمر الحبشي، نانا انتوي، رضا الويشي .

وفي البدلاء تواجد : سعيد فتحي، عبدالرحمن زين، كماتشو، وليد حسن، كليفت، إسلام الفار، محمد شاهين . شهد الشوط الأول ضغط متواصل من فريق زد ودفاع صلب من فريق الترسانة وسط تألق لاعبي الفريقين، كما شهدت المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على الكرة في مناطق وسط الملعب. شهد الشوط الأول ضغط متواصل من فريق زد ودفاع صلب من فريق الترسانة وسط تألق لاعبي الفريقين، كما شهدت المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على الكرة في مناطق وسط الملعب.



وشهد شوط المباراة الثاني بداية قوية من كلا الفريقين عن طريق تقدم فريق الشواكيش بأقدام اللاعب أحمد توتي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، فيما تمكن فريق زد من التعادل في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب إسلام الفار، وظلت النتيجة تعادل إيجابي للفريقين حتي نهاية المباراة . وشهد شوط المباراة الثاني بداية قوية من كلا الفريقين عن طريق تقدم فريق الشواكيش بأقدام اللاعب أحمد توتي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، فيما تمكن فريق زد من التعادل في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب إسلام الفار، وظلت النتيجة تعادل إيجابي للفريقين حتي نهاية المباراة .

التعادل رفع رصيد زد إلى 12 نقطة بالمركز الاول، ورفع الترسانة رصيدة إلى 7 نقاط بالمركز العاشر .

وأدار المباراة الحكم محمد الصباحي، ويعاونه كلا من أحمد حسام طه، محمد حسين، أحمد علي.

ويتصدر فريق زد مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة في جدول الترتيب، أما فريق الترسانة يأتي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط .

