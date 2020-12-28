الحمام يتعادل مع المنصورة في لقاء مثير بالقسم الثاني

دخل أيمن الجمل مدرب الحمام المباراة بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وأسامة رجب، وعبد الرحمن عبد النبي، ومصطفي عفروتو، وأحمد بطوط، وأكثم سمير، وأحمد عظيمة،وأيمن شعبان، وعمار شحاتة، ومحمود الزناتي، ومحمود أبو زيد.



بينما دفه ياسر عبد الواحد مدرب المنصورة خلال اللقاء بتشكيل مكون من: عاطف نصحي، ووائل عبدة، وأحمد سالم، ومحمد نجاتي، وعبد الرحمن حسان، وأحمد عبد العال، ومحمود مرزوق، وهاني مصطفي، وعلي أبو طالب، ومحروس بومبة، وجلال الشرقاوي.

تقدم المنصورة في الدقيقة 30 من الشوط الأول برأسية محروس بومبة ، وتعادل عبد الرحمن عبد النبي للحمام في الدقيقة 60 من زمن المباراة.



بهذة النتيجة يرفع الحمام رصيدة للنقطة الثالثة، بالمركز الأخير، بينما رفع المنصورة رصيدة للنقطة الثامنة بالمركز الثامن.



أدار اللقاء تحكيميا إبراهيم محجوب حكم ساحة وعاونة كل من: أحمد بكر، ومحمد شفيق، ومختار جمال حكم رابع.