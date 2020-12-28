نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يتعادل مع الداخلية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى السكه الحديد بقيادة جمعة مشهور مع فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي السكة الحديد في الجولة السادسة للمجموعة الثانية من القسم الثاني.



دخل السكة اللقاء بتشكيل ضم : إبراهيم شعللها، أحمد النحاس،حسن بشندى، المتولى محمود،طه على، أمير حجازي، أحمد بلحه،عبدالله بيكا، كمال البدوى، محمد أحمد العربي، محمود كشلط .

وتواجد في البدلاء محمد جمال، اسلام سولارى، عادل فكري، محمد رمزى، امادو كونى، محمود أكمل، محمد أبو سريع، عبد العليم السيد، محمد ريعو.



وبدأ الداخلية اللقاء بتشكيل تكون من : مصطفى عبد الستار، محمد طارق، احمد عبد الموجود، أحمد محمود، محمود شديد، عبد العزيز السيد، مصطفى طلعت، مصطفى عز، سمير فكري، مؤمن عاطف، اسماعيل بامبا.



وتواجد في البدلاء : رضا سيد،ابراهيم يحيى، محمود عبد النبي، محمود عبد الحكيم، مصطفى إبراهيم، مصطفى ناصر، ناصر صلاح، أسامة إبراهيم، احمد عبد الفتاح.



انتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف سجله اسماعيل بامبا من عرضية محمد طارق، وشهد الشوط الثاني تعادل السكة عن طريق محمود كشلط من عرضية محمد أحمد ريعو.



وأدار اللقاء الحكم أشرف مسعد وعاونه رمضان هندواى وعبدالله محمد وحكم رابع فرج سعد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- نادي زد 12 نقطة

2- بورتو 10 نقاط

3- منتخب السويس 9 نقاط

4- الداخلية 9 نقاط

5- المريخ 9 نقاط

6- الزرقا 8 نقاط

7- سرس الليان 8 نقاط

8- بتروجت 8 نقاط

9- النصر 8 نقاط

10- الترسانة 7 نقاط

11- النجوم 7 نقاط

12- القناة 6 نقاط

13- طنطا 5 نقاط

14- جمهورية شبين 4 نقاط

15- كوكاكولا 4 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط