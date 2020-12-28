نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الايطالي فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأحد القادم الثالث من يناير.

وكان يوفنتوس خسر أمام فيورنتينا في الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 24 نقطة بينما يحتل أودينيزي المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة ويليه الإنتر برصيد 33 نقطة.