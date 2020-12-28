نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينهي الشوط الاول متقدماً على سموحة بثنائية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء على حساب فريق نادي سموحة في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

افتتح أشرف بن شرقي ثنائية الزمالك من ركلة جزاء إحتسبها محمود عاشور بعد تعرض يوسف أوباما للعرقلة من محمود البدري داخل منطقة العمليات.

قبل أن يدرك أحمد فتوح الهدف الثاني لكتيبة باتشيكو في الدقيقة الثانية والثلاثين بعد أن راوغ أكثر من لاعب وأودع الكرة في شباك الهاني سليمان.