نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدام يشتعل بين الأولمبية واتحاد السلة .. اعرف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية ، نشوب أزمة كبيرة بين اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد كرة السلة، على خلفية إصرار الأخير على إقامة مباريات ذهاب الدور النهائي من دوري المرتبط للمحترفين بين الأهلي والإتحاد السكندري، بالمخالفة لتعليمات اللجنة الخاصة بإقامة المباريات.

وكشفت مصادر داخل اللجنة عن استياء شديد تجاه تصرفات مجدي ابوفريخة رئيس اتحاد السلة، بعد ان تجاهل تنفيذ القرارات التي أصدرتها اللجنة وأرسلت بها خطابا رسميًا بتعليق المنافسات الرياضية، وأن تقام بعد توافر الاشتراطات الطبية المطلوبة، وعلى رأسها إجراء مسحات لكل الفرق المشاركة في المباريات قبل انطلاقها.

ودخل اتحاد السلة في أزمة شديدة مع اللجنة التي ترأس الإتحادات كلها، خاصة إن مخالفتها للتعليمات تسبب في كارثة طبية بعد اكتشاف وجود حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين ومشاركتهم في مباراة فريق 16 سنة بين الاهلي والاتحاد السكندري، وهو ما أدى الى زيادة كبيرة في أعداد المصابين بسبب عدم انتظار اتحاد السلة لظهرو نتيجة المسحة.