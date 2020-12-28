نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يفصل نتيجة شبان قنا وديروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الشبان المسلمين بقنا، أمام نظيره فريق نادي ديروط، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب نادي ديروط.

شهد اللقاء ندية بين لاعبي الفريقين اللذين بحثوا عن الفوز والحصول علي نقاط المباراة، لمواصلة أدائهم ونتائجها المميزة منذ انطلاق المسابقة.

تقدم نادي الشبان المسلمين عن طريق السيد محمد، ثم أدرك فريق نادي ديروط التعادل عن طريق مهاجمه مرجان .

بهذا التعادل يرفع فريق نادي الشبان المسلمين بقنا رصيده عند النقطة9 يحتل بها المركز السابع لجول المسابقة، فيما رفع فريق ديروط رصيده للنقطة 10 بالمركز الخامس.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 13 نقطة

2- المنيا 11 نقطة

3- سوهاج 11 نقطة

4- الألومنيوم 10 نقاط

5- ديروط 10 نقاط

6- بترول اسيوط 9 نقاط

7- شبان قنا 9 نقاط

8- الإعلاميين 9 نقاط

9- قنا 8 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- بنى سويف 7 نقاط

12- شباب سمسطا 6 نقاط

13- طهطا 5 نقاط

14-كيما أسوان 5 نقاط

15- التليفونات 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط