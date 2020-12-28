نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفر الشيخ ينجح في الفوز على فاركو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق كفر الشيخ من حصد ثلاث نقاط بعد الفوز اليوم أمام فاركو في المباراة التي أستضافها ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة بحري بالدوري الممتاز ب بهدفين مقابل هدف.
الدفاع: سليم عبد الخالق _ أحمد ناصف _ بلال جمال _ أحمد سعيد.
الوسط: كريم حسن _ أنطوني لوكاسا _ محمد حجازي _ علي حمادة.
الهجوم: محمد شيكا _ علي بهيج.
ولعب كفر الشيخ المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد فتحي.
الدفاع: عادل عبد الفتاح _ أحمد فوزي _ أحمد عبد المنعم _ محمود فتحي.
الوسط: عبد المنعم عبد البصير _ أحمد إسماعيل _ ماهر العشري.
الهجوم: هادي رياض _ محمود شعبان _ عبد الغني عبد العزيز.
تقدم أحمد إسماعيل لنادي كفر الشيخ في الدقيقة التاسعة بعد أن قرر حكم المباراة منح كفر الشيخ ركلة جزاء وتصدى لها أحمد إسماعيل ونجح في أحراز هدف التقدم.
وقبل أنتهاء أحداث الشوط الأول تمكن علي بهيج من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 44 لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ثم أضاف أحمد إبراهيم كفته الهدف الثاني ليتقدم مجددًا لكفر الشيخ في الدقيقة 54 لينتهي اللقاء بفوز كفر الشيخ.
وبعد فوز اليوم تقدم كفر الشيخ في ترتيب الجدول ليصبح في المركز الثامن برصيد سبع نقاط بينما توقف رصيد فاركو عند خمس نقاط أحتل بيها المركز الثاني عشر.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- أبو قير 14 نقطة
2- الأوليمبى 12 نقطة
3- حرس الحدود 11 نقطة
4- مالية كفر الزيات 10 نقاط
5- بلدية المحلة 10 نقاط
6- دكرنس 9 نقاط
7- سبورتنج 8 نقاط
8- المنصورة 8 نقاط
9-- كفر الشيخ 7 نقاط
10- الجزيرة 6 نقاط
11- دمنهور 6 نقاط
12- فاركو 5 نقاط
13- بنى عبيد 5 نقاط
14- بيلا 5 نقاط
15- الرجاء 3 نقاط
16- الحمام 3 نقاط