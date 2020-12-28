كفر الشيخ ينجح في الفوز على فاركو



الدفاع: سليم عبد الخالق _ أحمد ناصف _ بلال جمال _ أحمد سعيد.

الوسط: كريم حسن _ أنطوني لوكاسا _ محمد حجازي _ علي حمادة.

الهجوم: محمد شيكا _ علي بهيج. حراسة المرمى: محمد مصطفى.الدفاع: سليم عبد الخالق _ أحمد ناصف _ بلال جمال _ أحمد سعيد.الوسط: كريم حسن _ أنطوني لوكاسا _ محمد حجازي _ علي حمادة.الهجوم: محمد شيكا _ علي بهيج. ولعب كفر الشيخ المباراة بتشكيل مكون من :

خاض فاركو المباراة بتشكيل ضم :



حراسة المرمى: محمد فتحي.

الدفاع: عادل عبد الفتاح _ أحمد فوزي _ أحمد عبد المنعم _ محمود فتحي.

الوسط: عبد المنعم عبد البصير _ أحمد إسماعيل _ ماهر العشري.

الهجوم: هادي رياض _ محمود شعبان _ عبد الغني عبد العزيز.



تقدم أحمد إسماعيل لنادي كفر الشيخ في الدقيقة التاسعة بعد أن قرر حكم المباراة منح كفر الشيخ ركلة جزاء وتصدى لها أحمد إسماعيل ونجح في أحراز هدف التقدم.

وقبل أنتهاء أحداث الشوط الأول تمكن علي بهيج من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 44 لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ثم أضاف أحمد إبراهيم كفته الهدف الثاني ليتقدم مجددًا لكفر الشيخ في الدقيقة 54 لينتهي اللقاء بفوز كفر الشيخ.



وبعد فوز اليوم تقدم كفر الشيخ في ترتيب الجدول ليصبح في المركز الثامن برصيد سبع نقاط بينما توقف رصيد فاركو عند خمس نقاط أحتل بيها المركز الثاني عشر.