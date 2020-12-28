نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.