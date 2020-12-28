انطلاق مسابقة كأس مجيس للخدمات الصناعية لكرة القدم الشاطئية

انطلقت بالمجمع الرياضي بصحار امس الاول أولى مباريات مسابقة كأس شركة مجيس للخدمات الصناعية لكرة القدم الشاطئية لأندية محافظة شمال الباطنة.

وجاءت نتائج اليوم الاول بفوز فريق نادي صحم على فريق نادي السويق بنتيجة 7/5 ، سجل أهداف نادي صحم كل من اللاعب يحيى بن جمعه المريكي واللاعب أدهم بن محمد الزعابي واللاعب عبدالله بن جمعه المريكي واللاعب عبيد بن خميس الزعابي واللاعب حاتم بن سالم الزعابي، كما سجل أهداف نادي السويق كل من اللاعب نايف بن سعود العمراني واللاعب فيصل بن خلف الصالحي واللاعب سالم ربيع الشكيلي واللاعب محمد بن راشد البارحي واللاعب ماجد بن خصيب المعولي.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق نادي صحار من التغلب على فريق الخابورة بنتيجة 3/2 ، سجل أهداف كل من نادي صحار اللاعب نايف بن شعبان العجمي، في حين سجل أهداف نادي الخابورة كل من حميد بن محمد الزعابي واللاعب طيب بن جمعه القرطوبي.

الجدير بالذكر تقام المسابقة بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة القدم ويشارك في هذه المسابقة جميع أندية المحافظة الستة (السلام، صحار، مجيس، الخابورة، السويق، صحم) خلال الفترة من 27-31 من الشهر الجاري.

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