أيمن يونس يُهنئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على سموحة

وهنأ يونس اللاعبين والجهاز الفني للفريق بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ووصل الزمالك إلى النقطة السابعة في مشواره ببطولة الدوري، بالفوز في مواجهتين والتعادل في مباراة وحيدة.