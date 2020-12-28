ليستر يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس بهدف لمثله، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

النيجيري إيهانتشو أضاع فرصة التقدم لـ ليستر سيتي عندما مُنحت لفريقه ركلة جزاء أهدرها في الدقيقة التاسعة عشرة. وأحرز الإيفواري زاها هدف التقدم لـ كريستال بالاس في الدقيقة 58، قبل أن يعادل هارفي بارنز النتيجة لليستر في الدقيقة 83، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 29 في المركز الثاني، ورصيد كريستال للنقطة 19 في المركز الثالث عشر.

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