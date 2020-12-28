موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي مصطفى شوبير وأحمد ياسر ريان من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة