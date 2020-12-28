الرياضة

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي مصطفى شوبير وأحمد ياسر ريان من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري.

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات وصلاح محسن وسعد سمير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي 

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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