نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي يفتتح أهدافه مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أهدافه في الدوري المصري مع القلعة البيضء في شباك فريق نادي سموحة وذلك في المباراة التي تمكن خلالها أبناء جيمي باتشيكو من الفوز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء هدف بن شرقي في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء تحصل عليها بعد تعرض يوسف إبراهيم أوباما للركل من محمود البدري داخل منطقة العمليات.

ويُعتبر هذا الهدف هو الخامس عشر للنجم المغربي مع القلعة البيضاء في بطولة الدوري المصري والتي قاده خلالها الموسم الماضي لإحتلال مركز الوصافة.