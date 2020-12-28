نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من ثنائي الأهلي مع حسام عاشور قبل مباراة الأهلي والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص وليد سليمان ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصافحة حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي خلال إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة التي ستجمع بين الفريقن بعد قليل.

وقام وليد سليمان بالتوجه إلى حسام عاشور خلال إجراء كلا الفريقين عمليات الإحماء وتوجه إليهما محمود وحيد ليدخل الثلاثي في وصلة ضحك.

ويواجه الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد الأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.