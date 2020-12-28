نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز منوف وكفر المصيلحة وتعادل الجمهورية وخسارة الغزل في دوري الناشئين مواليد 2001 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الإثنين 4 مباريات في مسابقة دوري الناشئين مواليد 2001 لكرة القدم بالمنوفية.

وأسفرت المواجهات عن فوز كفر المصيلحة على حساب نادي تلا بستة أهداف نظيفة، سجلهم مصطفى محمد عطا الله هدفين، وأحمد شريف الشرقاوي هدفين، ومحمد أيمن، وأحمد محمد طلعت.

وخسر غزل شبين على ملعبه من ميت خلف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أحمد ممدوح وحسام حسن، وصابر عبد العزيز.

وتعادل جمهورية شبين مع مركز شباب أشمون 2-2 حيث شهد اللقاء تقدم الجمهورية بالدقيقة 8 عن طريق أدهم طه، وتعادل أشمون بالدقيقة 21 عن طريق اسلام شعبان، ثم تقدم أشمون مجدداً بالدقيقة 30 عبر أحمد أسامة، وفي الشوط الثاني سجل الجمهورية التعادل بالدقيقة 5 عبر اللاعب أحمد سامي.

وخسر نادي أشمون على ملعبه من نادي منوف، بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق سليمان محمد، وعبد الرؤوف الجندي وعبد الحميد شحاته، وسجل لأشمون اللاعب محمد أحمد.