نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الأهلي يصافحون حسام عاشور قبل بداية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة حسام عاشور لاعب النادي الأحمر السابق والحالي للاتحاد السكندري وذلك قبل المباراة التي ستجمع كلا الفريقين بعد قليل.

وعقب الانتهاء من إجراء عمليات الإحماء توجه جميع لاعبي الفريق الأحمر وقاموا بمصافحة زميلهم السابق في الفريق حسام عاشور.

كما قام لاعبو الأهلي بمصافحة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر والمعار للنادي السكندري، وبقية اللاعبين في الاتحاد.

ويواجه الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد الأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.