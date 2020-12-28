نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك على سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرتغالى جيم باتشيكو المدير الفنى للزمالك عن سعادته بفوز فريقه على سموحه بهدفين دون رد.

وأضاف باتشيكو خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أنه راض تماما عن أداء جميع اللاعبين خلال المباراة حيث كانوا الأفضل معظم فتراتها واستحقوا الفوز .

وأوضح باتشيكو أن غياب ساسى يرجع إلى عدم اكتمال شفائه مؤكدا أنه اشرك١٤ لاعباً فى المباراة جميعهم من الزمالك، وأن الدورى لايزال طويلاً وسيحتاج لكل اللاعبين طبقاً لمتطلبات كل مباراة .

وأردف المدير الفنى للزمالك أنه راض تماما عن اداء المغربى حميد احداد الذى يشارك فى اكثر من مركز وصادفه عدم توفيق فى بعض الهجمات .

واختتم باتشيكو تصريحاته مؤكداً أن العروض التى تأتى بصورة يومية للاعبى الزمالك أمرطبيعى فى عالم الاحتراف بالإضافة إلى أن لاعبى فريقه على مستوى عالى ومن المنطقي أن تبحث عنهم الأندية من اى مكان وتطلب ضمهم لتدعيم صفوفها .