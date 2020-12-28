الرياضة

خوان لابورتا يستفز جماهير ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - واصل خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق والمرشح الرئاسي الحالي إستفزازه لجماهير النادي الأهلي.

وبعد أن قام بوضع صورة من ملف ترشحه لإنتخابات النادي الكتالوني في كبرى ساحات مدريد ما وصفته الصحافة بإستفزاز كبير للملكي.

عاد هذه المرة وأكد أنه لا ينسى الإنتصار العريض الذي حققه ميسي ورفاقه بستة أهداف مقابل هدفين على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض خلال فترة رئاسته التي بدأت في 2003 حتى 2010.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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