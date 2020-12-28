خوان لابورتا يستفز جماهير ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - واصل خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق والمرشح الرئاسي الحالي إستفزازه لجماهير النادي الأهلي.

وبعد أن قام بوضع صورة من ملف ترشحه لإنتخابات النادي الكتالوني في كبرى ساحات مدريد ما وصفته الصحافة بإستفزاز كبير للملكي.

عاد هذه المرة وأكد أنه لا ينسى الإنتصار العريض الذي حققه ميسي ورفاقه بستة أهداف مقابل هدفين على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض خلال فترة رئاسته التي بدأت في 2003 حتى 2010.