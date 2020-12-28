نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية أيمن المزين يستقيل من تدريب بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن المزين، المدير الفنى لبني سويف عن إستقالته عن تدريب الفريق الكروى الأول وذلك بعد الفوز على طهطا بثلاثية نظيفة مساء اليوم الاثنين.

وجاء ذلك خلال حضور جماهير النادى والمحاسب علي سليم رئيس مجلس إدارة نادى بني سويف.

وشدد المزين خلال حديثه مع الجماهير على إنتهاء علاقته التدريبية بالنادي وعدم إستمراره بمنصبه وذلك لعدم توافر الدعم من مجلس الإدارة بشكل عام وعدم وجود مناخ مناسب له لمواصلة المسيرة.

وأعرب المزين عن سعادته بتحقيق بني سويف الفوز وحصد الثلاث نقاط في ظل غيابات عديدة بصفوف الفريق.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة المحاسب علي سليم خلال الساعات القادمة اسم المدير الفنى للعمل خلال الفترة المقبلة.

وحصل المزين مع بنى سويف على 7 نقاط بعد فوزه أمام سمسطا وطهطا وخسر ثلاث مباريات أمام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا وتعادل أمام أسمنت اسيوط .

ويحتل بني سويف المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.