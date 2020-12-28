نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم مصير نجمه في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم قراره حول إمكانية التخلي عن نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أنه من المُستبعد عملياً رحيل كوتينيو في يناير المقبل، حيث أن آداء النجم البرازيلي بعد إصابته لم يجعل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يفقد الثقة به.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو يحظى بدعم كبير من كومان وكذلك من زملائه في الفريق على الرغم من أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في المباريات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو البالغ من العمر 28 عاماً شارك في الموسم الحالي في 13 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين أخرين.