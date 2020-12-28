نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه برحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، عدة عروض أبرزها الدوري البرازيلي، من أجل الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

وتمسك اللاعب بالحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.

ويسعى موسيماني، في التخلص عن خدمات لاعبه لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، ورغبته في تدعيم صفوفه بصفقة قوية.