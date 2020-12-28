باتشيكو يكشف كواليس الفوز على سموحة في برج العرب

وأضاف باتشيكو بعد المباراة أنه عندما تسير السيارة على طريق مستقيم سوف تسير بشكل أفضل ولكن لو أن هناك اعوجاجا في الطريق لن تسير بشكل جيد، جاء ذلك ردا على سوء أرضية برج العرب.
وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن فريق سموحة يمتلك لاعبين جيدين، موضحا أنه في البرتغال يقولون انه في بعض الأحيان يجب علينا اللعب بملابس العمال وليس الملابس الرسمية.. موضحا أن هناك عوامل من الوارد ان يظهر من خلالها الفريق بشكل غير جيد ولكن في النهاية نلعب على الفوز.
وواصل باتشيكو: "كل اللاعبين بالنسبة لي سواء، والتونسي أيمن المثلوثي يعمل بكل جهده وسندفع به في الوقت المناسب، ولا يجب المجازفة بأي لاعب غير جاهز بدنيا وفنيًا لانه لن يظهر بشكل جيد، كما أن حازم إمام يقوم بدور طيب وكل لاعب ستكون له فرصة في الوقت المناسب".
وعن فرجاني ساسي لاعب الوسط كشف باتشيكو عن إصابته بكدمة لذلك كان هناك حرص على إراحته وعدم التحميل على إصابته وهذا سبب غيابه عن المباراة.. مشددا على أنه سعيد بأداء المجموعة بالكامل في مباراة اليوم .. كما أن المغربي حميد أحداد نجح في تقديم أداء جيد، ونحن سعداء بإمكاناته بالرغم من عدم تسجيله.
واختتم باتشيكو تصريحاته، قائلا: "مهمتي هي ايجاد الحلول داخل الملعب.. ومصطفى محمد خلال الفترة الماضية لم يتدرب بشكل متواصل وكان يعاني مشاكل في الظهر، ونحن سعداء بطلب الأندية الأوروبية بعض لاعبي الفريق، لكن في حالة رحيلهم فهذا أمر سيحزننا، وأي لاعب سيكون متواجدا في قائمة المباراة لابد ان يكون جاهزا بنسبة 100 ٪".
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