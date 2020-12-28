الإسماعيلي يعلن عن قائمته لمواجهة أسوان

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى القاهرة للمبيت هناك استعدادا للقاء أسوان غدا فى تمام الثانية والنصف عصرا على ملعب بتروسبورت ، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى.

وظهرت ملامح التحفز والاصرار على وجوه اللاعبين من أجل تحقيق انتصار وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة محمد وهبة قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة أسوان غدا ، فى إطار الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت عودة الدولى التونسى “فخر الدين بن يوسف” بجانب عماد حمدى فيما غاب عنها الأنجولى أرى بابل.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى ..

حارس المرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، محمود البدرى ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم .

خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، أحمد مصطفى ،أحمد مدبولى ، وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.

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