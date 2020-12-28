تجدر الاشارة الي ان هناك ثلاث صالات جديدة اقيمت لاستضافة مباريات البطولة هي : العاصمة الادارية واكتوبر وبرج العرب.. بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها لتستضيف مباريات منتخب مصر نظرا لسعتها الكبيرة ..
واكدت اللجنة المنظمة ان الغرض من المباريات التجريبية هي عدم ترك شيئا للظروف خاصة ان الصالات مازالت جديدة ولم تستخدم من قبل ، وهي صالات مقامة علي احدث طراز عالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربة صالات المونديال في مباريات دوري اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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