تجربة صالات المونديال في مباريات دوري اليد

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد إقامة عدد من مباريات الدوري المحلي علي صالات المونديال الجديدة كنوع من التجارب العملية قبل الحدث العالمي الكبير المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021 بمشاركة 32 دولة .

تجدر الاشارة الي ان هناك ثلاث صالات جديدة اقيمت لاستضافة مباريات البطولة هي : العاصمة الادارية واكتوبر وبرج العرب.. بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها لتستضيف مباريات منتخب مصر نظرا لسعتها الكبيرة ..



واكدت اللجنة المنظمة ان الغرض من المباريات التجريبية هي عدم ترك شيئا للظروف خاصة ان الصالات مازالت جديدة ولم تستخدم من قبل ، وهي صالات مقامة علي احدث طراز عالمي.