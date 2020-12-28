الرياضة

أحمد سامي: الزمالك استغل أخطاء سموحة الدفاعية وحقق الفوز

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أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الزمالك استغل الأخطاء الدفاعية لتحقيق الفوز في مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن الهدف المبكر أربك حسابات سموحة، كما أن هدف أبو الفتوح الثاني للزمالك من خطأ ساذج، مضيفا أن القدرات الفردية للاعبي الفريق الأبيض ساعدت الزمالك في حسم اللقاء.

وأوضح أن الزمالك حصل على فترة راحة لمدة 11 يوما قبل اللقاء في حين أن فريقه حصل على راحة 3 أيام قبل اللقاء، مضيفا أن الزمالك حسم اللقاء في الشوط الأول للمباراة.

الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني في حين يتوقف رصيد سموحة عند 5 نقاط يحتل المركز الثامن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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