عاجل- كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في إحراز الهدف الأول لفريقه في مباراته أمام الاتحاد السكندري والمقامة على ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 18 انطلق طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من منتصف الملعب مستخدمًا سرعته الكبيرة ليمرر تمريرة رائعة إلى محمود "كهربا" المنفرد بحارس الاتحاد السكندري ليضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.