نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يواجه إيبار وعينه على الاقتراب من الصدراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما تنطلق منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم غداً الثلاثاء، سيسعى برشلونة إلى تحقيق الانتصار الثاني لتقليص الفارق الذي يفصله عن الصدارة، لكن سيكون عليه تحقيق ذلك في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستضيف برشلونة الذي يدربه رونالد كومان، فريق إيبار صاحب المركز السابع عشر، ويتطلع إلى استغلال الفرصة لحصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع فرق الصدارة خاصة وأن مهمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكذلك ريال سوسييداد تبدو أكثر صعوبة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد ويليهما ريال سوسييداد وفياريال برصيد 26 نقطة لكل منهما، بينما يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وتشهد المرحلة السادسة عشر لقاء أتلتيكو مدريد مع خيتافي وريال مدريد مع مضيفه إلتشي وريال سوسييداد مع مضيفه أتلتيك بيلباو وفياريال مع مضيفه إشبيلية.

وأعلن برشلونة أمس الأحد تمديد أجازة ميسي خلال احتفالات "الكريسماس"، حيث ذكر النادي في بيان أن النجم الأرجنتيني يواصل استكمال علاج المشكلة التي يعاني منها في الكاحل الأيمن، ولن يعود إلى تدريبات الفريق قبل المباراة أمام إيبار.

وتوجه ميسي إلى الأرجنتين مباشرة عقب المباراة التي انتهت بالفوز على بلد الوليد 3-0، وقضى الاحتفالات في مدينة روزاريو.

وسيفتقد برشلونة جهود ليونيل ميسي خاصة في ظل تطور مستواه وتحسن معنوياته خلال الفترة الماضية.

وقال ليونيل ميسي في مقابلة مع الصحافي جوردي إيفول، التي جرى بثها عبر التلفزيون الاسباني أمس الأحد: "الآن، أشعر بحال جيد. وبالفعل لم يكن الصيف فترة جيدة بالنسبة لي".

وأضاف: "الآن لدي رغبة كبيرة في الكفاح لتحقيق ما نهدف إليه. أشعر بالحماس. أعرف أن النادي يمر بفترة صعبة لكنني لدي شعور إيجابي".

وسيحل أنطوان غريزمان مكان ليونيل ميسي في تشكيلة الفريق، وذلك بعد أن بقي غريزمان على مقعد البدلاء خلال المباراة الماضية.

كذلك يغيب جوردي ألبا عن صفوف برشلونة في مباراة الغد وسيحل مكانه جونيور فيربو.

وبعد 24 ساعة من مباراة برشلونة وإيبار، يواجه ريال مدريد مهمة تبدو أكثر صعوبة، حيث يحل ضيفاً على إلتشي.

ويغيب رودريجو جوس بسبب مشكلة في الفخذ وهو ما يرجح مشاركة ماركو أسينسيو في التشكيل الأساسي أمام إلتشي الذي لم يتلق سوى هزيمة واحدة خلال آخر خمس مباريات خاضها على ملعبه.

كذلك يلتقي أتلتيكو مدريد فريق خيتافي الأربعاء، وينتظر أن يسجل سيمي فرساليكو مشاركته الأولى في الموسم في مركز الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد.

ويعد توقيت عودة اللاعب الكرواتي الدولي من الإصابة في الركبة، مثالياً، حيث يبدأ كيران تريبير الخضوع للإيقاف.

ويغيب الإنجليزي الدولي تريبير عن أتلتيكو في 12 مباراة على أن يكون متاحا للعودة في السابع من مارس (آذار) المقبل في مباراة الديربي أمام ريال مدريد.

وكان تريبير قد عوقب بالإيقاف بتهمة مخالفة قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب انتهاك قواعد المراهنات.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "الايقاف الذي يطبق في جميع أنشطة كرة القدم والأنشطة المتعلقة بها، يطبق في كل أنحاء العالم على اللاعب اعتباراً من الأربعاء وذلك بعد تقديم طلب إلى "فيفا".

كذلك يفتقد خيتافي، الذي لم يحقق سوى انتصار واحد خلال آخر تسع مباريات، جهود داميان سواريز وإريك كاباكو وألان نيوم بسبب الإيقاف.

أما ريال سوسييداد، فيلتقي أتلتيك بيلباو مساء الخميس، ويتطلع إلى استعادة مذاق الانتصارات الذي افتقده في ست مباريات متتالية، وقد تلقى أنباء سارة بعودة القائد ميكيل أوبارزابال من الإصابة.

وتشهد الجولة أيضاً غداً الثلاثاء لقاء إشبيلية مع فياريال وبلد الوليد مع قادش وليفانتي مع ريال بيتيس، كما تشهد الأربعاء لقاء غرناطة مع فالنسيا وسيلتا فيغو مع هويسكا، بينما يلتقي أوساسونا مع ألافيس الخميس.