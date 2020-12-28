نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يمنح ثلاثي الأهلي تعليمات خاصة لتحسين الأداء الهجومي أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإعطاء تعليمات خاصة للثلاثي محمد هاني ومحمود كهربا ومحمد شريف خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الاتحاد السكندري.

واستغل المدرب الجنوب إفريقي سقوط أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي لتلقي العلاج وقام بالنداء على اللاعبين الثلاثة ومنحهم تعليمات على السبورة لتصويب الأخطاء وتحسين الشكل الهجومي.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.