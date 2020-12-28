نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الاتحاد السكندري، والمقامة على ملعب الأهلي we ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 30 من عمر اللقاء اضطر طاهر محمد طاهر لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.

وكان طاهر محمد طاهر قد صنع الهدف الأول للأهلي بعدما مرر الكرة رائعة لزميله محمود كهربا الذي وضعها في الشباك.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود كهربا في المباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.