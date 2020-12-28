نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس توخيل يدخل دائرة إهتمام عملاق الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان السابق الذي أقيل من منصبه خلال الأسبوع المنصرم على طاولة المفاوضات لتولي قيادة أكثر من فريق في الدوريات الخمسة الكبرى.

وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية أن المدير الفني السابق للبي إس جي مرشح بقوة للإنتقال وتدريب تشيلسي الإنجليزي بسبب النتائج السلبية التي يُقدمها مع مدربه لامبارد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي بعد أن ابتعد عن الصدارة برصيد سبعة نقاط سيؤدي التعثر الجديد بداية من أستون فيلا إلى إقالة لامبارد من منصبة وقدوم توخيل.