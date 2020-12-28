نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة أحد أفراد الجهاز الطبي بالفريق الأحمر إلى أحد المستشفيات للخضوع للفحص الطبي بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وغادر لاعب الأهلي ستاد السلام الدولي رفقة أحد أفراد الجهاز الطبي في سيارة الأسعاف للخضوع للكشف الطبي بعد خروجه من المباراة مصابا.

وكان طاهر محمد طاهر قد صنع الهدف الأول للأهلي بعدما مرر الكرة رائعة لزميله محمود كهربا الذي وضعها في الشباك.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود كهربا في المباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.