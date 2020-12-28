بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

وفاز الزمالك مساء اليوم على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب الجيش ببرج العرب.
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