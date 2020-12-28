بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو استئناف تدريباته، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، غدا الثلاثاء، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك مساء اليوم على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب الجيش ببرج العرب.