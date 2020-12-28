إصابة دامية لـ حسام عاشور وعطوة فى مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حسام عاشور ومحمد عطوة لإصابة دامية فى المباراة التى تجمع الفريق السكندري أمام النادي الاهلي فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

وتدخل حسام عاشور فى كرة مشتركة بالخطأ مع محمد عطوة لاعب الاتحاد اصطدما على أثرها رأس اللاعبين على حدود منطقة جزاء الفريق السكندري خرجا على أثرها اللاعبان خارج الملعب لتلقي العلاج.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد يثلاثية، سجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي .

وسجل حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي ، قبل ان يسجل محمد شريف الهدف الثالث.