إصابة مدافع أرسنال بـ فيروس كورونا

النادي الإنجليزي نشر بيانًا أكد فيه بأن المسحة التي خضع لها اللاعب جاءت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا.
وأكد النادي بأن اللاعب سيخضع لفترة من العزل المنزلي مع السير بالبروتوكول الموضوع من الحكومة البريطانية ورابطة البريميرليج حتى تماثله للشفاء.
وانضم جابرييل ماجاليس لصفوف ارسنال الصيف الماضي، قادمًا من نادي ليل الفرنسي لمدة 5 سنوات.
وقامت رابطة البريميرليج بتأجيل مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا.
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