جهاز المنتخب: لا تغيير في القائمة "الأولية" لفراعنة اليد قبل المونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة روبيرتو جارسيا المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني ومجدي أبو المجد المدرب العام ومحمد إمام محلل الأداء الفني والدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب علي القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة.

إضافة إلى اللاعبين الدوليين الستة عدا يحيي خالد الذي يشارك مع فريقه فيسبيريم المجري " في مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا المقامة حاليا علي صالة استاد كولون بألمانيا استعدادا للمونديال التي من الممكن أن تتغير مع تقديم القائمة الأخيرة وفقا لقواعد الإتحاد الدولي بعد القرار الأخير بزيادة عدد اللاعبين في القائمة لكل منتخب مشارك في المونديال إليّ ٣٥ لاعبا.



استقر جارسيا خلال المعسكر الحالي الذي ينتهي الأربعاء المقبل علي كل من كريم هنداوي عصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد في حراسة المرمي ومحمد سند وأكرم يسري وعمر سامي وأحمد الأحمر في الجناح الأيمن وكل من محسن رمضان ومصطفي خليل ومصطفي بشير وَعَبَد الرحمن فيصل في مركز الظهير الأيمن .



وعلى الدائرة كل من خالد وليد وأحمد عادل وإبراهيم المصري ووسام نوار ومحمد ممدوح هاشم



وفِي الجناح الأيسر كل من عمر الوكيل و أحمد مؤمن وأحمد سيسه .



وفِي مركز صانع الألعاب كل من إسلام حسن وإسلام خيري وسيف الدرع وأحمد هشام ، بينما ضم مركز الظهير الأيسر كل من يحيي الدرع وحسن قداح وعلي زين .

جدير بالذكر أن المحترفين الخمسة وصلوا إلى القاهرة السبت الماضي وانضموا للمعسكر الحالي بالقاهرة أمس الأحد وهم كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم المحترفان بنادي دينامو بوخارست الروماني ومحمد سند وأحمد هشام بنادي نيم الفرنسي وعلي زين المحترف بالشارقة الإماراتي .

وسينضم يحيي خالد للمعسكر الأخير الذي سينطلق الأسبوع القادم عقب عودته للقاهرة الأربعاء المقبل .