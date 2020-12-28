المهاجم اللي مش ممكن تخسره.. الجمهور يشيد بلاعب الأهلى محمد شريف عبر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج محمد شريف، وذلك بعد الأداء المثالي مع النادي الأهلي بإحرازه الهدف الثالث في مرمى فريق الاتحاد السكندري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام ضيفه الاتحاد السكندري ،فى المباراة التى يستضيفها ملعب الاهلي "WE" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ونجح حسين الشحات في إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي .

وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي .

ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

ويلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.

الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم الديب، عبدالسميع "سيمو"، حسام عاشور، فوزي الحناوي، روماريو ويليامز.