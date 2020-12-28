نقل طاهر محمد طاهر إلى المستشفى

غادر طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملعب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري التي تقام الآن، متوجهًا إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية.
وغادر طاهر المباراة في سيارة الإسعاف برفقة أحد أفراد الجهاز الطبي، لإجراء فحوصات طبية، بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الضلوع في كرة مشتركة خلال مواجهة الفريق أمام الاتحاد.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
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