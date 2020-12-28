نقل مدافع الاتحاد السكندري إلى المستشفى عقب اصطدامه بـ حسام عاشور

تم نقل محمد عطوة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من ملعب مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري الممتاز إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة اثر اصطدامه بزميله فى الفريق حسام عاشور.
وغادر عطوة بعد التدخل مع حسام عاشور فى كرة مشتركة بالخطأ ، اصطدم على أثرها رأسا اللاعبين على حدود منطقة جزاء الفريق السكندري وخرجا على أثرها اللاعبان خارج الملعب لتلقي العلاج.
ويتقدم الأهلي على الاتحاد بثلاثية، وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي .
وسجل حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي ، قبل ان يسجل محمد شريف الهدف الثالث.
ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.
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