لاعبو البلدية يقررون مقاطعة التدريبات اعتراضا علي عدم صرف مستحقاتهم المالية

قرر لاعبو بلدية المحلة عدم أداء التدريبات وذلك اعتراضا علي موقف الإدارة بسبب عدم صرف المستحقات المالية . وقرر اللاعبون جمع متعلقاتهم والرحيل وعدم خوض التدريبات وتقديم شكوى لاتحاد الكرة لفسخ التعاقد بسبب عدم صرف مقدمات العقود والأقساط الشهرية .

وكان بلدية المحلة قد تعادل اليوم مع الأوليمبي بهدف لمثله في الجولة السادسة بدوري القسم الثاني.

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