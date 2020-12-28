نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأهلي يضرب شباك الاتحاد بالهدف الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في مرمى الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 48 مرر علي معلول كرة طولية أرضية مقتنة لزميله حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليراوغ كريم يحيى ويضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني للفريق الأحمر.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد الأهلي we ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.