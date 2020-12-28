نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة مروعة لمدافع الاتحاد السكندري أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمد عطوة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى إصابة مروعة في مباراة فريقه أمام الأهلي المقامة حاليا على ستاد السلام الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي القيقة 68 ارتطت رأس محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري بزميله حسام عاشور في مشهد صعب حيث أصيب كلا اللاعبين لكن محمد عطوة ذهب إلى المستشفى بسبب إصابته القوية ويحل زميله مصطفى إبراهيم بديلا له، فيما عاد عاشور واستكمل اللقاء بعد خضوعه لجراحة سريعة في الرأس استوجبت بعض الغرز في رأسه.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم كلا من محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف.