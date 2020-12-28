نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لنادى الزمالك، على التعليق على أداء أحمد فتوح الذى يعوض غيابه فى الفترة الحالية.

ونشر عبد الشافى صورة لأحمد فتوح عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يظهر فيها النجم الشاب فى مباراة الزمالك وسموحة، وعلق قائلًا: "ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك".

وسجل فتوح ثانى أهداف الزمالك فى شباك سموحة فى المباراة التى انتهت بثنائية نظيفة للفارس الأبيض فى الجولة الثالثة من الدورى المصرى.