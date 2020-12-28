الرياضة

ليستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - فرض فريق ليستر سيتي التعادل1-1 على مضيفه كريستال بالاس اليوم الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 58، لكن هارفي بارنيس أدرك التعادل لليستر سيتي قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليستر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول المتصدر مقابل 19 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثالث عشر.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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