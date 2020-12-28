نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مسألة ترتيب الأوراق فيما يخص موسم الإنتقالات الشتوية وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الأيام القليلة الماضية.

وكانت صفقة الاوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي قد تعطلت وربما فشلت بسبب المطالب المالية المبالغ فيها المطلوب دفعها نظير إتمام الصفقة.

وتشمل الخطة البديلة التي يسعى الأهلي لتنفيذها التفاوض مع الجنوب أفريقى كيجان دوللى جناح مونبيليه الفرنسي خاصةً أن مواطنه بيتسو موسيماني يعرفه جيداً بعد أن لعب معه في صن داونز قبل أن يخوض تجربة الإحتراف في أوروبا.