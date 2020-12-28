الأهلي يعزف سيمفونية رائعة برباعية في الاتحاد السكندري وينفرد بصدارة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - عزف الأهلي سيمفونية رائعة ونجح في الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، بعدما أمطر شباك ضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد "الأهلي we" ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل رباعية الأهلي كلًا من محمود عبد المنعم "كهربا" ، وحسين الشحات، ومحمد شريف، وأكرم توفيق في الدقائق 18، 48، 60، 85.

بدأت المباراة برغبة واضحة من كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث سدد المالي أليو ديانج كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الاتحاد السكندري لكنها علت عارضة محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر.

ورد الخطير رزاق سيسه على تسديدة أليو ديانج بانطلاقة قوية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية في الدقيقة 4 مرت بسلام على يسار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وعاد سيسيه في الدقيقة 5 وسدد كرة أخرى لكن تصويبته لم تكن متنقة وابتعدت عن مرمى محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر في محاولة من أبناء الإسكندرية لافتتاح التسجيل مبكرًا.

وفي الدقيقة 15 انطلق محمد شريف من الناحية اليسرى وسدد الكرة قوية لكن محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري أمسك بها على مرتين في محاولة من الفريق الأحمر لتسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 18 انطلق طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من منتصف الملعب مستخدمًا سرعته الكبيرة ليمرر تمريرة رائعة إلى محمود "كهربا" المنفرد بحارس الاتحاد السكندري ليضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

وحصل كريم يحيى لاعب الاتحاد السكندري على البطاقة الصفراء الأول في المباراة مع حلول الدقيقة 22، ليسقط أكرم توفيق على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة لكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال المباراة.

وفي الدقيقة 30 من عمر اللقاء اضطر طاهر محمد طاهر لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.

ومع حلول الدقيقة 36 أخطأ كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندري ومرر الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمد شريف الذي سدد الكرة قوية لكن محمد صبحي حارس زعيم الثغر تألق ونجح في التصدي لكرة خطيرة جدًا من مهاجم الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على واقع النتيجة لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

بدأ فريق الاتحاد الشوط الثاني باحثًا عن إدراك هدف التعادل، حيث سدد رزاق سيسيه في الدقيقة 46 كرة قوية جدًا لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 48 مرر علي معلول كرة طولية أرضية متقنة لزميله حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليراوغ كريم يحيى ويضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني للفريق الأحمر

بعد الهدف الثاني للأهلي حاول لاعبو الاتحاد السكندري العودة في المباراة لكن محاولاتهم وجدت دفاعات قوية من جانب الفريق الأحمر، في المقابل سعى لاعبو الأهلي لإضافة الهدف الثالث وقتل اللقاء حيث أهدر محمد شريف فرصة هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أليو ديانج لكنه مهاجم أصحاب الأرض سدد الكرة أعلى عارضة محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر.

وفي الدقيقة 60 نجح محمد شريف في إحراز الهدف الثالث للمارد الأحمر بعد "هات وخد" مع زميله حسين الشحات مستغلًا هدف مدافعي فريق سموحة ليطلق الفرحة الثالثة لأبناء القلعة الحمراء.

بعد الهدف الثالث للأهلي سنحت فرصة لفريق الاتحاد السكندري لتقليص النتيجة حيث احتسب حكم المباراة جهاد جريشة ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي بعد خطأ على محمد هاني نفذه خالد قمر في أحضان الحارس محمد الشناوي.

وتعرض حسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندري لإصابة قوية بعد صدام قوي بالرأس مع زميله محمد عطوة في الدقيقة 68 حيث خضع لجراحة سريعة استوجبت بعض الغرز في رأسه لكنه رفض الخروج من الملعب واستكمل اللقاء، بينما لم يتمكن زميله محمد رزق من استكمال اللقاء وتوجه لأحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، ويحل زميله مصطفى إبراهيم بديلًا له.

وفي الدقيقة 85 ومن تمريرة رأسية من علي معلول نجح أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في إحراز الهدف الرابع للمارد الأحمر.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 9 منفردًا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.