نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يستهدف ضم نجم الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ضم أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مورينيو يضع نصب عينه الحصول على خدمات نجم الريال سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويواجه مورينيو صعوبة كبيرة قبل حسم الصفقة خاصةً ان باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى أيضاً للحصول على خدمات قائد المنتخب الاسباني.